ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!
Yangında yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan alınan bilgiye göre yangında ölen şahsın İngiliz uyruklu, 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann HUGHES ismli otel müşterisi olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Patricia Elizabeth Ann HUGHES, L.A otel, yangın
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