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ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

Yangında yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan alınan bilgiye göre yangında ölen şahsın İngiliz uyruklu, 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann HUGHES ismli otel müşterisi olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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