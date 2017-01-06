OLGUN'A HÜZÜNLÜ VEDA!

Sivil Savunma Teşkilatı Kurucu Başkanı Arif Olgun son yolculuğuna uğurlandı.

İngiliz Ordusu’nda uzun yıllar Binbaşı olarak görev yapmış, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Eski Müfettişi, Kıbrıs Türk Federe Devleti Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı, Sivil Savunma Teşkilatı Kurucu Başkan’ı, Eski Müzakerecilerden Ergün Olgun’un babası Arif Olgun dün son yolculuğuna uğurlandı. Arif Olgun’un cenaze törenine başta ailesi olmak üzere, sevenleri ve bazı siyasiler katıldı. Olgun, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verildi.

Paşaoğulları ve Güneylioğlu toprağa verildi

Öte yandan Lefkoşa’nın sevilen simalarından Şaziye Paşaoğulları ve Aydınköy sakinlerinden Türkan Güneylioğlu da dün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Paşaoğulları ve Güneylioğlu Lefkoşa’da toprağa verildi.

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