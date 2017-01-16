ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU!
Ölümü büyük şok ve üzüntü yarattı!
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın annesi İnci Kiraz, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Gazimağusa’nın tanınmış simalarından Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın annesi İnci Kiraz, solunum yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İnci Kiraz’ın ölümü, bölgede büyük şok ve üzüntü yarattı.
Aileden alınan bilgiye göre, 59 yaşındaki İnci Kiraz kısa süre önce bronşit oldu.
Üç gün Gazimağusa Tıp Merkezi’nde tedavi gören İnci Kiraz, önceki gün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kiraz’ın solunum yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. İnci Kiraz’ın cenazesi bugün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
Kıbrıs
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