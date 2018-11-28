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"Önce karımı..."

"Önce karımı..."

Bomba paylaşım!

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Adriana Lima, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Yazar Metin Hara’yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Brezilyalı model, “Üretken akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: ‘Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır” notunu yayınladı. Yazı, ikili hakkındaki ‘evlenecekler’ iddialarını güçlendirdi.

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