"Önce karımı..."
Bomba paylaşım!
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Adriana Lima, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Yazar Metin Hara’yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Brezilyalı model, “Üretken akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: ‘Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır” notunu yayınladı. Yazı, ikili hakkındaki ‘evlenecekler’ iddialarını güçlendirdi.
Etiketler : Adriana Lima, Instagram paylaşımı, Metin Hara
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