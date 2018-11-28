BİLGİSAYAR BAŞINDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Boyun tutulması, her yaş insanlar arasında yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Hareketlerinizi büyük ölçüde kısıtlayan bu rahatsızlık, hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilir. Özellikle hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlar ve sürekli bilgisayar başında çalışanların sıklıkla yaşadığı boyun tutulması nedir? Boyun tutulması neden olur? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Uzun süre masa başı işte çalışmak, klima önünde durmak, yanlış pozisyonda uyku, boyun bölgesine uygulanan baskı ve zorlama gibi nedenlerle ortaya çıkan boyun tutulması hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Boyun tutulması nedir? Boyun tutulması neden olur?

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması bir çok insanın hayatında en az bir kere karşılaştığı bir durumdur. Bu kaslarda spazm anlamına gelir. Kaslar hareketi sağlayabilmek için kasılır ve gevşer. Normalin dışında kasılma olduğunda bu ağrılı bir spazma dönüşür. Kaslar lif liftir. Lifler birbirinin içine girip birbirleriyle anahtar kilit gibi kilitlenir. Kaslar belli bir pozisyonda belli bir süre kalırsa o kasılmış kaslar ayrılamaz ve birbirlerine neredeyse yapışır gibi olurlar. Buna boyun tutulması denir.

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ

Boynunuzun tutulduğunu özellikle sabah uykudan uyandığınızda hissedersiniz. Kafanızı sağa, sola çeviremezsiniz, boyunda ağrı ve hassasiyet oluşur. Günlük yaşantınızı çok fazla etkiler; araba kullanmakta güçlük çekersiniz, yemek yaparken yahut yerken zorlanırsınız ve yaşam kaliteniz düşer.

BOYUN TUTULMASININ NEDENLERİ

Boyun tutulması için birçok olası sebep vardır. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

– Yastığın sertliği ve yüksekliği

– Kanepe gibi sert ve rahatsız yerlerde yatmak

– Yanlış uyku pozisyonunda uyumak

– Masa başı işinde olmak ya da sürekli bilgisayara bakmak – Terleme sonrası boyunun aniden soğuması

– Klimalı ortamlar

– Omuzlarda yük taşımak

– Servikal spondiloz, omurilikte dejenerasyon ile işaretlenmiş bir durum

– Duygusal stres

– Baş ağrısı

– Egzersiz sırasında zorlanma

– Isınma hareketleri yapmadan spora başlamak

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Öncelikle boyun bölgesini soğuktan korumak gerekir. Sıcak havlu, boğazlı kazak vb. Boynunuza ellerinizle hafif masajlar yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz. Sıcak bir havlu kaslarınızı rahatlatır. Kas gevşetici kremler yahut ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanabilir. Boyun egzersizleri yapabilirsiniz. Bilgisayar başındayken ya da masa başı işindeyken boyun yastıklarını destek amaçlı kullnamak fayda sağlayabilir. Bu yöntemlerle 2 gün içinde boyun tutulması geçmiyorsa bir doktora başvurmanızda fayda vardır.