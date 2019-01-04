ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI!
Ucuz atlatıldı!
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa – Mağusa anayolunun Hamitköy yakınlarında dün sabaha yakın meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Kaza saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa – Mağusa anayolunda Mağusa istikametine doğru ilerlemekte olan ZNG 988 plakalı araç sürücüsü Suat Bozay, Hamitköy çıkışında dikkatsizliği sonucunda önünde ayni istikamete doğru ilerlemekte olan Altramadi A. Lawan yönetimindeki FY 128 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Lefkoşa – Mağusa anayolu, kaza, Suat Bozay
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