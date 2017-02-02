ÖNÜNE NE ÇIKTIYSA KIRDI DÖKTÜ!

Elmas TOKAY

Girne’de önceki sabah, alkollü bir kişi yol kenarında park edilmiş 5 araca ve bir işyerinin önünde satış amacıyla teşhir edilen 5 aydınlatma fenerine elleri ve ayaklarıyla vurarak zarar verdi. Polisin suçüstü yakaladığı Ömer Dursun isimli kişinin olay anında kanında 174 promil alkol bulunduğu ve adada kaçak olduğu anlaşıldı. Ömer Dursun, dün mahkemeye çıkarıldı ve teminat emri gereğince yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna çıkarılan Ömer Dursun’un aleyhindeki suçlamalarla ilgili olarak, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği adına soruşturmayı yürüten polis çavuşu Tufan Yoncacı yeminli şahadet verdi.

Tufan Yoncacı, zanlı Ömer Dursun’un “kasti hasar”, “sarhoşluk” ve “uygunsuz tavır” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Yoncacı, olayın 31 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldiğini, zanlının 10 adet araçtan bazılarının dikiz aynalarını, bazıların camlarını kasten kırdığını belirtti. Zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Yoncacı, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Sunulan şahadeti dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 45 günü geçmemek şartıyla, davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Kıbrıs