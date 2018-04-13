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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birlikte görüntülendi

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birlikte görüntülendi

Aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki akşam ilk kez objektiflere takıldı.

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Uzun zamandır magazin kulislerinde konuşulan ancak şimdiye kadar görüntülenmeyen oyuncu Hazar Ergüçlü (26) ve yönetmen Onur Ünlü (45) arasındaki aşk objektiflere yansıdı.

Geride bıraktığımız akşam, Beyoğlu'nda bir mekana taksiyle gelen çift çevredeki muhabirleri fark edince şoföre “Durma gidelim” diye talimat verdi. Ne yazık ki ikilinin bu manevrası 300 metre ileride sıkışan trafiğe takıldı.

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Görüntü vermemek adına elleriyle yüzlerini saklayan ikilinin panik halleri objektiflere yansıdı.

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Hazar Ergüçlü ile ‘Dudullu Postası' ve ‘Gerçek Kesit: Manyak'ta birlikte çalıştığı yönetmen Onur Ünlü'nün bir süredir görüştüğü iddia edilmişti. İkilinin yakın dostlarına ‘'Çok güzel bir aşk yaşıyoruz'' itirafında bulundukları gelen haberler arasında. (sözcü)

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