ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde organ bağışı kampanyası düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası saat 14:30’da gerçekleştirilecek Organ Bağışı etkinliği için halkı organ bağışında bulunmaya davet etti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına yapılan Dr. Şükrü Onbaşı imzalı açıklamada, böbrek hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile mücadeleye dikkat çekmek amaçlı dünyada her yıl mart ayının ikinci perşembesinin Dünya Böbrek Günü olarak kabul gördüğü belirtilerek, bu konuda bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kaydedildi.