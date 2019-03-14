Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENİYOR
ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENİYOR

Organ bağışı kampanyası düzenleniyor

A+A-

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde organ bağışı kampanyası düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası saat 14:30’da gerçekleştirilecek Organ Bağışı etkinliği için halkı organ bağışında bulunmaya davet etti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına yapılan Dr. Şükrü Onbaşı imzalı açıklamada, böbrek hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile mücadeleye dikkat çekmek amaçlı dünyada her yıl mart ayının ikinci perşembesinin Dünya Böbrek Günü olarak kabul gördüğü belirtilerek, bu konuda bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kaydedildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.