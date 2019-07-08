ÖRS VE SARPTEN GÖREVDEN ALINDI

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı , Müsteşarı olarak görev yapan Umure ÖRS 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Mustafa AKÇABA bugünden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Salih SARPTEN 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Murad AKTUĞ bugünden itibaren atanmıştır.