OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!
Otel odasında ölü bulundu!
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KKTC’de turist olarak bulunan Bilgün Özoran (K-56) Çatalköy’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebini “kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.
Etiketler : Bilgün Özoran, otel odası, ölü bulunma
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