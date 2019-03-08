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OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Otel odasında ölü bulundu!

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KKTC’de turist olarak bulunan Bilgün Özoran (K-56) Çatalköy’de kalmakta olduğu otel odasında dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebini “kalp yetmezliği” olarak tespit edildi.

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