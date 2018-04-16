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OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI!

Paintball oynarken yaşama veda etti!

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Dün, Hamitköy’de bulunan paintball alanı içerisinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hikmet Ersoy’un ölümün tespiti için bugün yapılan otopsisi neticesinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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