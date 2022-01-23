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Oy pusulasını çekerken yakalandılar

Oy pusulasını çekerken yakalandılar

Oy pusulasını çekerken yakalandılar

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında; toplam 4 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başaltılmıştır.

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