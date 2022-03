"Öyle hissediyorum ki Diana'nın hayaleti her zaman Charles ile Camilla'nın üzerinde dolaşıyor."

Henüz zamanı kesin olarak bilinmese de İngiliz kraliyet ailesi, adım adım bir değişime hazırlanıyor. Özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde, oğlu Charles'ın yerine geçeceğini ilan edip eşi Camilla için de "o kraliçe olacak" demesinden sonra bu durum daha da belirgin bir hale geldi.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Öyle ki bazı iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth bir süre sonra tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakacak. Bu iddialar gerçek olur mu olmaz mı bilinmez ama öyle ya da böyle aile önündeki yeni döneme hazırlanıyor. Bu süreçte aile üyeleri arasında çok tartışılan bir kişi var.

'KİMSE CHARLES'I GÖLGEDE BIRAKACAK BİR KRALİÇE İSTEMİYOR'

O da Prens Charles'ın eşi yani ülkenin gelecekteki konsort kraliçesi Camilla Parker Bowles ya da resmi adıyla Cornwall Düşesi Camilla. Bu durum, ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Charles'ın eski eşi Prenses Diana'yı "kalplerin prensesi" olarak nitelendiren bir kesim için hayal kırıklığı. Fakat kraliyet uzmanlarına göre tahta çıktığında Prens Charles için çok uygun bir eş Camilla Parker Bowles. Bunun nedenini de "Ne ülke ne de dünya, Diana gibi gösterişli, göz alıcı, kralı geride bırakacak bir kraliçe istemiyor" diye açıklıyorlar.

CAMILLA, DIANA GİBİ IŞILTILI, DİKKAT ÇEKİCİ BİR KİŞİ DEĞİL

Bu uzmanlardan biri de Majesty Magazine'in genel yayın yönetmeni de olan Ingrid Seward. Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini izleyen ve yorumlayan Seward, önceki gün The Royal Beat adlı programa konuk oldu. Kraliyet uzmanı Seward, Camilla'nın tahta uygun bir kraliçe olduğunu vurguladı. Aslında 74 yaşındaki Düşes'in halk arasındaki popülerliğini artırmak için yapması gereken çok şey olduğunu hatırlattı Ingrad Seward. Sonra da Diana gibi her yerde ön plana çıkan biri yerine her zaman daha geri planda duran, kocasını gölgelemeyen Camilla'nın kral için daha uygun bir eş olduğunu söyledi.

KÜRESEL ANLAMDA DIANA GİBİ POPÜLER DEĞİL: Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, Camilla'yı tanıyan insanların onu sevdiklerini belirterek "Ama küresel anlamda o kadar da popüler değil, özellikle de ABD'de" diye konuştu.

HAYALETİ TEPELERİNDE DOLAŞIYOR: Sonra da şunu ekledi: "Öyle hissediyorum ki Diana'nın hayaleti her zaman Charles ile Camilla'nın üzerinde dolaşıyor."

'ÇALIŞKAN, SEVİMLİ AMA GERİ PLANDA'

Seward sözün burasında "Bence Kraliçe gittikten sonra Britanya, Diana gibi göz alıcı, çarpıcı bir kraliçe ister. Onun yerine Camilla gibi çalışkan ve sevimli ama geri planda biri iyi bir şey" diye görüşünü açıkladı Seward.