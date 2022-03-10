27 yıl boyunca ziyaret ettiği kocasının mezarının boş olduğunu öğrenince dünyası yıkıldı

İngiltere'de yaşayan Kathleen Walsham adlı kadın, 43 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Kieron Kenny'nin mezarını 27 yıl boyunca ziyaret etti. Ancak mezar hakkında ortaya atılan bir iddia aileyi harekete geçirdi. Buna göre adamın külleri annesi tarafından cenaze şirketi tarafından alınarak başka bir yere gömülmüştü. Adamın oğlunun babaannesinin gönderdiği cenaze kartlarından ortaya çıkardığı olay sonrası cenaze şirketine dava açıldı.

İngiltere'nin Londra kentinde gelin ve kaynana arasında yaşanan cenaze tartışması, mahkemelere taşındı. Buna göre Kieron Kenny isimli adam, 1989 yılında 43 yaşındayken hayatını kaybetti. Kenny, ölümünde önce küllerinin bir nehre dökülmesi vasiyetinde bulundu. Ancak ailesi, cenaze töreni konusunda anlaşmazlık yaşadı.

27 YIL BOYUNCA YANLIŞ MEZARI ZİYARET ETMİŞ

Eşi, adamın küllerinin sık ziyaret ettikleri bir bahçeye gömülmesini isterken, annesi ise bambaşka bir yere gömmek istedi. Olaylar, adamın annesinin külleri cenaze şirketinden alıp başka bir yere gömmesinin ardından gelişti. Adamın ailesi ise 27 yıl boyunca yanlış mezarı ziyaret etti.

OĞLU ORTAYA ÇIKARDI

Kenny'in oğlu babaannesinin gönderdiği kartlardan, babasının mezarının farklı bir yerde olduğunu ortaya çıkardı. Bu gelişmenin ardından Kathleen Walsham adlı kadın ve çocukları, cenaze şirketi hakkında dava açtı. Adamın cenazesi ise gömüldüğü yerden alınarak, vasiyetindeki gibi bir nehre saçıldı.

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