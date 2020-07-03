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Özel uçakların uçuşları 6 Temmuz’a kadar durduruldu

Özel uçakların uçuşları 6 Temmuz’a kadar durduruldu

tarifeli seferler planlandığı gibi devam edecek...

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Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’na özel uçakların uçuşlarının 6 Temmuz’a kadar durdurulduğunu söyledi.

TAK muhabirine konu hakkında bilgi veren Sofi, ambulans, insani yardım ve askeri uçak haricindeki özel uçakların uçuşlarının durdurulduğunu, tarifeli seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceğini kaydetti.

 

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