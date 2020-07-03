Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yüksek riskli ülkelerden KKTC'ye karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili YİM'e yaptığı ara emri başvurusu için Başsavcılık bugün itiraz dosyaladı. İtiraz dosyalanan davaya Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

KTTB‘nin YİM’deki ara emri başvurusuna itiraz dosyalandı. Mahkemede bulunan Pilli; “Pandemi dünyada devam ediyor. Açılımla bizde de vaka görüleceğini biliyorduk.”

“Halkın sağlığını riske atmayacak şekilde tedbirler sürüyor vakaların topluma dağılmaması için dikkatle çalışıyoruz. Pandemi hastanemizin olmaması sağlık sistemimizin olası salgına hazırlıklı olmadığı anlamına gelmez Yatak sayımız artırıldı cihazlar hazır personel güçlendirildi"