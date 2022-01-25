Özersay:Ülkedeki yeni siyasi durumla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, erken genel seçimin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeye hak kazanan 5 siyasi partinin başkan ve temsilcileriyle seçim sonuçlarını değerlendiriyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ‘ülkedeki yeni siyasi durumla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Herhangi bir pozisyon ortaya koyma şeklinde değil ama bir fikir alışverişinde bulunduk. Yasal süreç muhtemelen Meclis’te milletvekillerinin yemini ertesinde görevlendirmeyle başlayabilecek olan bir anayasal süreçtir ama onun öncesinde gayrı resmi istişareler yapılır. Belki süreçleri hızlandırmak açısından yapılıyordur.. Biz karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ama somut olarak o yönde veya bu yönde diye net bir şey henüz ortaya konulmadı. HP yetkili kurulları ile toplantılar bizde yeni başladı. Bugün MYK toplantımız var muhtemelen yarın da bir parti meclisi toplantımız olacak. Dolayısıyla kendi iç değerlendirmemizi yapmaya henüz yeni başladık.. HP oluşacak olan hükümetin içerisinde yer alır mı, bu konuda kendi yetkili kurullarımızda değerlendirdikten sonra bir şey söyleyebiliriz’ dedi.

BRTK