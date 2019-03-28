ÖZGÖÇMEN'İN KATİLİ GÜNEY'DE MÜLTECİ KAMPINDA!

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl ülkemiz sanatçısı Hasan Özgöçmen'i öldürerek Güney'e kaçan pakistan uyruklu şahsın Güney'de mülteci kampında kaldığını öğrendiklerini açıklayarak bu konuda Rum Yönetimi'ne suçluların iadesi konusunda bir çağrı yaptı. Özersay'ın açıklaması şöyle: Ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Kıbrıs Rum tarafına kaçtıktan sonra Rum polisi tarafından yakalanmıştı. Bugün aldığımız bilgiye göre zanlı Larnaka’daki bir mülteci kampında barındırılıyor. Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız.





