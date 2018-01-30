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ÖZGÜRGÜN GÖREVİ İADE EDİYOR!

ÖZGÜRGÜN GÖREVİ İADE EDİYOR!

Akıncı saat 12.00'de Özgürgün'ü kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 12.00’de Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kabul edecek.

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nden dün akşam çıkan 4’lü koalisyon kararının ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün hükümet kurma görevini iade etmesi bekleniyor.

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