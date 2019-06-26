ÖZKURT GÖREVE BAŞLADI

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) Bakanlar Kurulu kararı ile Müdürlük görevine atanan Meryem Özkurt göreve başladı.

Aysu Basri Akter görevini Meryem Özkurt’a devretti.

Birbirlerine çiçek taktim eden Akter ve Özkurt daha sonra bir süre başbaşa görüştü.

Meryem Özkurt, dörtlü koalisyon Hükümeti öncesinde de BRT’de Müdür olarak görev yapmıştı.