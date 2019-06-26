ÖZKURT GÖREVE BAŞLADI
Özkurt göreve başladı
A+A-
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) Bakanlar Kurulu kararı ile Müdürlük görevine atanan Meryem Özkurt göreve başladı.
Aysu Basri Akter görevini Meryem Özkurt’a devretti.
Birbirlerine çiçek taktim eden Akter ve Özkurt daha sonra bir süre başbaşa görüştü.
Meryem Özkurt, dörtlü koalisyon Hükümeti öncesinde de BRT’de Müdür olarak görev yapmıştı.
Etiketler : Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Müdürlük görevi, Meryem Özkurt
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.