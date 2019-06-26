Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SEYİR HALİNDE ALEV ALDI!
SEYİR HALİNDE ALEV ALDI!

SEYİR HALİNDE ALEV ALDI!

Araç yangını...

A+A-

Hamitköy-Haspolat yolunda seyir halindeki araç aniden alev aldı

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde Hamitköy-Haspolat yolu arasında dün sabah saatlerinde seyir halindeki JL 142 plakalı araçta yangın meydana geldi.

Kısa sürede alev alan aracın klima yüzünden yandığı belirtildi. Araç sürücüsü yangından yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana geldi. 

aracyangyny.jpg

aracyangyny2.jpg

 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.