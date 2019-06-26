SEYİR HALİNDE ALEV ALDI!
Araç yangını...
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Hamitköy-Haspolat yolunda seyir halindeki araç aniden alev aldı
Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde Hamitköy-Haspolat yolu arasında dün sabah saatlerinde seyir halindeki JL 142 plakalı araçta yangın meydana geldi.
Kısa sürede alev alan aracın klima yüzünden yandığı belirtildi. Araç sürücüsü yangından yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Hamitköy-Haspolat yolu, seyir halindeki araç, alev alma, yanma
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