Öztürkler: Türkiye’den KKTC’ye 1497 depremzede geldi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT'de katıldığı programda Türkiye’deki depremin ardından KKTC’ye gelen depremzedelerle ilgili farklı sayılar verildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Depremin ardından KKTC’ye 90 günlük geçici vize ile toplam bin 497 kişinin depremzede olarak giriş yaptığını açıkladı.

Öztürkler, günün sonunda kaç kişinin ikamet izni alacağıyla ilgili verilerin alınmasıyla esas rakamların ortaya çıkacağını ve Başbakanlık afet ve acil Durum Komitesi ile paylaşılacağını söyledi.

BRT