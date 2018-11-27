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ÖZYİĞİT'E ANJİYO YAPILDI

ÖZYİĞİT'E ANJİYO YAPILDI

Bakan Özyiğit’e anjiyo yapıldı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e bugün anjiyo yapıldı.
Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın BRT muhabirine verdiği bilgiye göre, Özyiğit’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sağlık durumu iyi olan Özyiğit’in yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

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