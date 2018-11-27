"YUNANİSTAN VE RUMLARIN DAVRANIŞLARI KENDİLERİ İÇİN TEHDİTE DÖNÜŞTÜ"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve onunla haraket eden Güney Kıbrıs’ın pervasız davranışları, en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’de bazı ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye’yi, 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi’ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde ise haklarını savunamaz duruma getirme gayretlerini beyhude olarak niteleyen Erdoğan, “Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız” dedi.