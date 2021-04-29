Dolar/TL enflasyon raporu sonrası geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk enflasyon raporu sunumu sonrasında dolar/TL 8,15 seviyesine kadar geriledi

Dolar/TL kurunda ilk işlemler 8,20 seviyesinin etrafında gerçekleşirken, enflasyon raporu toplantısı sonrasında dolar/TL 8,15 civarına geriledi.

Türkiye'nin risk primi 420 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 17,95 seviyesinde. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi yüzde 1,65 seviyesinde bulunurken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyrediyor.

Türk varlık fiyatlamaları açısından günün en önemli gündem maddesi Merkez Bankası enflasyon raporu oldu. TCMB'de Mart ayında göreve atanan Şahap Kavcıoğlu ilk enflasyon raporu sunumunda sıkı para politikasının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, enflasyon beklentileriyle ilgili "2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7'den yüzde 7,5'e revize edildi." dedi.

Geçen hafta katıldığı canlı yayında da yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı politikanın korunacağını belirten Kavcıoğlu, Türkiye’nin pozitif reel faiz sunmaya devam edeceğini belirtmişti.

Kavcıoğlu son faiz kararında “uzun bir süre sıkı duruş” ifadesinin çıkarılmasına yönelik soruya ise “Ben de enflasyonu düşereceğim diyorum. Reel sektörün sıkıntılarını gözardı etmemeniz gerekiyor” yanıtını vermişti.

Fed cephesinden varlık alım mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell ve üyeler, ABD ekonomik görünümüne yönelik değerlendirmelerini güncellerken pandemi desteklerinin geri çekilmesine hazır olmadıklarını söyledi.

Fed Açık Piyasa Komitesi, politika faizini sıfıra yakın sabit tuttu ve 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını korudu. Komite tarafından yayımlanan açıklamada “Aşılamadaki hızlanma ve güçlü politika desteği ile ekonomik aktivite, istihdam göstergeleri güçlenme sergiliyor” denildi. Kovid-19 pandemisinde net bir iyileşmeye işaret eden Fed önceki metindeki “somut riskler” ifadesini “Ekonomik görünüme yönelik riskler sürüyor” diyerek yumuşattı.

Açıklamada ayrıca pandeminden en çok etkilenen sektörlerde iyileşme kaydettiği vurgulandı. Metinde enflasyonun yükseldiği vurgulanırken “Bu, büyük ölçüde geçici faktörleri yansıtıyor.” denildi. Powell basın toplantısında ekonomik toparlanmanın beklenenden hızlı gerçekleştiğini söylese de “Toparlanma eşitsiz ve tamamlanmaktan uzakta. Hedeflerimize ulaşmak için uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

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