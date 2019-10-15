PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu halde, C.C. (E-39)’nin 13,000 Amerikan Doları ve 2,000 Türk Lirasını, F.M.(E-62)’nin 15.000 Amerikan Dolarını, R.Z.(E-31)’nin ise 15.000 Amerikan Dolarını yetkili makamlara bayan etmeden Ercan Havalimanından yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

