PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

05.01.2020 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, İ.İ.H.(E-32), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup; soruşturma devam etmektedir.