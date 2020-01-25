PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

24.01.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda J.K.K.A.J.(E-47), tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 32.900 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.