PARALARI SÜPÜRDÜ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi’nde Hasan Üçton’a ait evde temizlikçi olarak bulunan Dilek Genoğlu, dolapta muhafaza edilen bin TL ile 50 Euro nakit parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Genoğlu’nun 2 Eylül 2017 tarihinden beridir de KKTC’de kaçak olduğu ortaya çıktı. “İkametgahtan sirkat” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Genoğlu aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Sirkat ettiği paralar cüzdanında bulundu

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Dilek Genoğlu’nun 31 Ağustos tarihinde 00:10-21:30 saatleri arasında Yeni Boğaziçi’nde Hasan Üçton’a ait evde temizlikçi olarak bulunduğu sırada yatak odasındaki dolap içerisinde muhafaza edilen bin TL ile 50 Euro nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı Genoğlu’nun evinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, sirkat edilen paraların zanlıya ait cüzdan içerisinde tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, yürütülen ileri tahkikatta zanlı Genoğlu’nun 2 Eylül 2017 tarihinde oturma izninin bittiğini ve KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hale Ahmet Dağlı, zanlı Dilek Genoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.