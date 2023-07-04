Park halindeki araçta yangın
Park halindeki araçta yangın
A+A-
Lefkoşa’da park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisten yapılan açıklamaya göre Saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Servet Somoncuoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Başar Yılmaz’ a ait UE 626 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.