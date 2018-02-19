PARK YERİNE DÖNERKEN MOTOSİKLETE ÇARPTI!

Çatalköy’de dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında Muhammed Wazir hafif yaralandı.

Elif Başar, yönetimindeki LA 002 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağında bulunan park yerine dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammed Wazir yönetimindeki NS 054 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Umar Bilal (E-24) kaldırdıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.