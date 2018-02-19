ACİL SERVİS PERSONELİNE SALDIRIP,POLİSİN BİLEĞİNİ KIRDILAR!

Uyarıcı madde aldıklarından şüphelenilen iki kişi önceki gece yol ortasında kendilerinden geçti. Çevre sakinlerinin yardım için çağırdığı “112 Acil servis” personeline saldıran iki kişi daha sonra olay yerine gelen polisin bileğini kırdı

Devrim DEMİR

Ülkede öğrenci statüsünde oldukları öğrenilen Suriye ve ABD vatandaşı iki öğrenci aşırı alkolün etkisi altında ortalığı bir birine kattı.

Alkol tesiri ile kendilerinden geçen ve Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonu yanında rahatsızlık verince şikâyet edilen Ahmed Mohammed ve Saleh Ali Alassadi önce “112” Acil Servis personeline sonra polise saldırdı.

Çıkan arbede sonucu polis memuru S.Ö.’nün el bileği kırılırken, zanlılar makul güç kullanılarak tutuklandı.

Alkol ve kan testine onay vermeyen zanlıların uyuşturucu madde aldıklarından şüphelenilirken, soruşturmaya Narkotik ekiplerinin de dâhil olduğu öğrenildi.

İki zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisin bileği kırıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman, zanlılar Ahmed Mohammed ve Saleh Ali Alassadi’nin “vahim zarar”, “polisi darp”, “görevinden men”, “sarhoşluk”, “rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru, 18 Şubat tarihinde saat 02.15 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Vedat Benzinci yanında aşırı alkol tesiri altında bulunan zanlılar Mohammed ve Alassadi’nin makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini kollarını aşağı yukarı sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını söyledi.

Tarman, olay yerinde bulunan çevre sakinlerinin “112” Acil Servisi arayarak zanlılara yardım talebinde bulunduğunu ve olay yerine gelen “112” ekibine zanlıların karşı koyması üzerine olay yerine polis ekibinin intikal ettiğini belirtti.

Polis, olay yerine giden polis ekiplerinin zanlıları tutuklamaya çalıştığı sırada zanlıların karşı koyduğunu ve zanlı Ahmed Mohammed’in polis memuru S.Ö.’ye tekme atarak sol el bileğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Alkol ve kan testini ret ettiler

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın bölgeye giden takviye polislerle yatıştırılıp zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların ifade vermek istemediğini kaydeden Tarman, ayrıca alkol ve kan testi için yapılmak istenen testlere de onay vermediklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis