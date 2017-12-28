PARMAKLARINIZI ZEYTİNYAĞINA BATIRIP 15 DAKİKA BEKLERSENİZ...

Tırnak kırılmasını önleyen doğal tedavi yöntemleri

Tırnak kırılması sorunu kadın erkek herkesin başına gelen talihsiz bir durumdur. Kadınlarda sık sık oje sürülmesi, erkeklerde ise vitamin eksikliği ve çeşitli etkenlere bağlı olarak tırnak kırılması sorunu meydana gelebilir. Peki, tırnakların kırılması nasıl önlenir, doğal tedavi yöntemleri nelerdir diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

Mevsim değişiklikleri, sık sık oje sürmek, vitamin eksikliği gibi nedenler tırnaklarda kırıkların meydana gelmesine neden olabilir. Tırnak kırılması sorunuyla karı karşıya kalmak istemiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz doğal tedavi yöntemlerine göz atabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yöntemi

1 çorba kaşığı Hindistancevizi yağını ısıtın. Arından tırnaklarınıza ovma hareketleri ile masaj yapın. Günde 2 veya 3 kez bu yöntemi uygulayın.

Zeytinyağı yöntemi

Cam bir kasenin içerisine zeytinyağı koyun ve birkaç saniye mikrodalga fırınlayın. Zeytinyağı ılıdıktan sonra tırnaklarınızı yağa daldırın ve 15-20 dakika kadar bekletin.

Sarımsak yöntemi

Sarımsağın içerisinde yer alan antioksidan ve çeşitli mineraller tırnaklarınızın kırılmasını engelleyerek, daha sert ve sağlam tırnaklara sahip olmanızı sağlar.