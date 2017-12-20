PARS'A PORSCHE VE JAGUAR JEEP...

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davasıyla birlikte mercek altına alınan banka hesaplarıyla ilgili duruşma 22 Aralık gününe ertelendi.

Deniz ABİDİN

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davasıyla birlikte mercek altına alınan banka hesaplarıyla ilgili mahkeme duruşmasına dün devam edildi. Bir önceki duruşmada Dilek Özgürgün’ün Avukatı Boysan Boyra’nın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün evlendiği tarihten itibaren İş Bankası’ndaki hesaplarına ne kadar girip çıktığını sorması üzerine dünkü duruşmada dinlenen İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü, giren ve çıkan toplam miktarı henüz hesaplayamadığını ifade ederek, mahkemeden biraz daha süre istedi. Bunun üzerine Dilek Özgürgün’ün Avukatı Boysan Boyra, dinlenmesi gereken İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü’nün üç güne daha ihtiyacı olduğunu belirterek, duruşmanın 22 Aralık 2017 tarihine ertelenmesini talep etti.

Avukat Dolmacı: “Anlaşmaya doğru gidiyoruz”

Davanın esasında ise, Dilek Özgürgün ile Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davasıyla ilgili söz alan Özgürgün’ün avukatı Sülayman Dolmacı, Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra ile aralarında görüştüklerini ve uzlaşmaya doğru gittiklerini ifade ederek, cuma gününe kadar süre istedi. Böylece esas boşanma davasıyla birlikte Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mercek altına alınan banka hesaplarıyla ilgili mahkeme duruşmayı 22 Aralık 2017 tarihine saat 14.00’e erteledi.

1 milyon dolardan fazla parayı hesabından çekti

Bir önceki duruşmada, Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra’nın talebi üzerine mahkemede dinlenen İş Bankası Müdürü’nün verdiği beyana ve mahkemeye sunulan hesap detaylarına göre 1 milyon dolardan fazla parayı Hüseyin Özgürgün’ün hesabından çektiği tespit edilmiş, Özgürgün’ün hala açık olan Yabancı Para (YP) hesaplarında mevcut bakiye bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Özgürgün ve Pars aleyhine yeni bir dava dosyalandı

Olay bununla da kalmayarak, Dilek Özgürgün, geçtiğimiz gün İnci Pars adına olan Porsche ve Jaguar Jeep araçların evlilik birliği içinde kazanılan paralarla Hüseyin Özgürgün tarafından alındığını, bu nedenle söz konusu araçların İnci Pars adından çıkartılıp aile birliğine geri dönmesi gerektiğini iddia ederek, Özgürgün ve Pars aleyhine yeni bir dava dosyalamıştı.

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