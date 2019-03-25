“PEŞKEŞ VE BENZERİ İTHAMLARIN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE HİÇBİR KARŞILIĞI OLMAYACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin toprak altı altyapı ve transmisyonun kamu mülkiyeti ve işletmesinde kalacağı, dairenin daha da güçlenerek ve hizmet seviye anlaşması (SLA) yapabileceği bir yapıya kavuşturulacağı, hiç bir çalışanın işini kaybetmeyeceği, bilakis özellikle mühendis kadrolarının arttırılacağı, üstyapı hizmetlerinin de kamu-özel ortaklığı yaklaşımı ile işletecek bir model planladıklarını açıkladı.

Atakan, gelinen aşamada dairenin yeniden yapılandırmasının hem kurumun varlığını sürdürmesi hem de halkın daha iyi hizmet alabilmesi için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Atakan, “Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Telekomünikasyon Dairesi, yıllar boyunca ihmal edilmiş, gerekli ölçüde yatırım yapılmamış ve halkımızın hak ettiği düzeyde hizmet vermekten alıkonulmuştur” ifadelerini kullandı.

Atakan şunları kaydetti:

“Mevcut şartların yaratılmasında, sadece geçmiş siyasilerin değil, aynı zamanda kurumdaki yetkili sendika olan TEL-SEN’in zaman zaman samimiyet ve gerçeklerden uzak yaklaşımlarının da etkisi olmuştur. Gelinen bu aşamada yeniden yapılandırma hem kurumun varlığını sürdürmesi hem de halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için kaçınılmazdır.

“TEL-SEN SAMİMİYETEN UZAK”

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılanması konusunda çalışmalarımızı son aşamaya getirmişken, bir kez daha Tel-Sen’in samimiyetten uzak, klişeleşmiş, hatta ‘kopyala-yapıştır’ yolu ile yaptığı izlenimi veren yeni bir açıklamasına üzülerek şahit olduk. 3,753 harf, 508 kelime, 11 paragraf içinde bakanlığımızca yürütülen çalışmaların neresine, hangi bölümüne karşı çıkıldığına dair tek bir ifade yok! Görev süremizin başladığı dönemde sendika başkanı ve yönetimi ile yaptığımız ilk görüşmede sendika ‘bizim 2 kırmızı çizgimiz var sayın bakan; 1) bu stratejik hizmetlerin kamu kontrolünden çıkarılmaması 2) çalışanların haklarını ve işlerini kaybetmemesi’ söylemini kullanmıştı. Bu konuların sadece sendikanın değil hükümetin de önceliği olduğunu o günden beridir sıklıkla dile getiriyoruz.”

Planladıkları modeli tüm ayrıntıları ile 2-2.5 ay kadar önce sendika yönetimi ile de paylaştıklarını belirten Tolga Atakan, bugüne kadar müspet veya menfi bağlamda tek bir satır katkının kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

“PEŞKEŞ VE BENZERİ İTHAMLARIN GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE HİÇBİR KARŞILIĞI OLMAYACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapılacak tüm çalışmaların gayet şeffaf bir şekilde ve kamuoyu gözü önünde yürütüleceğine vurgu yaparak “‘Peşkeş’ ve benzeri ithamların görevde olduğum sürece hiçbir karşılığı olmayacaktır. Tek gailemiz kamunun varlığını güçlenerek sürdüreceği bir çerçevede halkımızın, günün gereklilikleri ile paralel etkinlikte ve çağdaşlıkta iletişim hizmetini alabilmesidir” ifadelerini kullandı.

