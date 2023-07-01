PGM artan hava sıcaklığı nedeniyle yangına karşı tedbirli olunmasını istedi

Polis Genel Müdürlüğü artan hava sıcaklığı nedeniyle yangına karşı tedbirli olunmasını istedi.

PGM’den yapılan açıklamada;

“HAVA SICAKLIKLARI ARTTI, YANGIN RİSKLERİNİ ALINACAK TEDBİRLERLE ÖNLEYELİM..

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde arazilerde ve ormanlarda çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli olalım. Alınacak küçük tedbirlerle oluşabilecek felaketlerin önüne geçebiliriz.

1. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

2. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sönmemiş sigara izmariti atmayınız.

3. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişelerin güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet verdiği unutulmamalıdır.

4. Yol kenarında bulunan kuru otların ve anayol hendeklerinin temizliğinin yapılması ve arazilerimizin etrafında şerit açılması gerekmektedir.

5. Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru otlar ve yanma riski olan diğer materyallerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu gibi aletler ile ilgili yapılacak çalışmalardan çıkacak kıvılcımlardan ekinlerimiz ve balyalarımız yanabilir veya kuru otların yanması ile yangın arazilere ve ormanlık alan içerisine sirayet edebilir. Bu yüzden bu gibi çalışmaları yaparken yanınızda, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmasına özen gösteriniz.

6. Ekinlerin biçilmesinde kullanılan tarım makineleri ile tarım araçlarının mekanik bakımlarının zamanında yapınız ve araçlarımızda mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

7. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın gecikmeden ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı, ALO 199 İtfaiye İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur” denildi.

PGM/BRT