Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram süresince denetimlerini sürdürdü.

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1014 araç kontrol edildi. Kontroller sonucu 68’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 183 araç sürücüsü rapor edilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 22 araç ise trafikten men edildi.

PGM/BRT