PGM Müdürü Soyalan, Falyalı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Çatalköy’de 8 Şubat’ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya PGM Adli Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu, Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Adli Şube Amiri Hakan Haksoy, Siyasi Şube Müdürü Tarkan Kızıltuğ, Müfettiş Murat Bayram katıldı. PGM Müdürü Ahmet Soyalan, PGM toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısında, soruşturmaya yönelik detaylı bilgi verdi.

Soyalan açıklamasında, kısa süre içerisinde elde edilen bulgular doğrultusunda ilk tutuklamalarının gerçekleştirildiğini kaydederek, soruşturma kapsamında 12 Şubat’ta Alsancak’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişinin tutuklandığını, ikametgahtaki aramada bir adet tabanca bulunduğunu anlattı.

Soyalan, 13 Şubat’ta ise Çatalköy’de cinayet mahalli yakınlarında 2 adet kalaşnikof silah, 4 adet şarjör, 39 adet mermi bulunduğunu kaydederek, bu gelişmenin cinayetin aydınlatılması için önemli olduğunu dile getirdi.

Soyalan, olay sonrasında cinayet faillerinin bulunamayacağı, bulunsa bile olayın kapatılacağının aksine hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde TC Emniyeti ile koordineleri şekilde çalışmaların sonuç verdiğini dile getirdi.

Soyalan, suç teşkil edebilecek emarelerin TC emniyeti ile paylaştıklarını, iki ülke polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu saplanılan 8 kişinin İstanbul’da tutuklandığını anlattı.

Olay sonrası en az 3 kişinin olay mahallinde olduğuna dair tespitleri bulunduğunu aktaran Soyalan, soruşturmanın ardından tutuklu bulunan zanlılar mahkemede sevk edileceğini dile getirdi.

Olayla ilgili, 300 kişinin bilgisine başvurulduğunu, 100 kişiden ifade alındığını anlatan Soyalan, 80 civarında kamera kaydını incelendiğini bazı görüntülerin emare olarak alındığını belirtti.

Basında iddia edildiği gibi, olay sırasında Falyalı’nın aracının arkasındaki araçta eşinin değil 2 korumasının olduğunu, eşinin olay yerine 5-10 dakika sonra vardığını, çocuklarının ise ikametgâhlarında bulunduğunu paylaştı.

Olay sonrasında faillerin sürat teknesiyle ayrıldıkları iddialarının ise asılsız olduğunu kaydeden Soyalan, cinayette kullanılan silahların ülkeye nasıl girdiğinin araştırıldığını aktardı. Cinayet zanlısı olarak Türkiye’de tutuklu bulunan kişinin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparak, kaçtığı yönündeki eleştiriler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Soyalan, “Olay sonrasında cinayet mahallinden başlayarak, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar, olayla bağlantılı olduğuna yönelik bulgu yok. Bağlantısı olduğu tespit edildiği anda Türkiye’de tutuklanması sağlandı” dedi.

Soyalan, ülkedeki mobese kayıtlarının Türkiye tarafından yönetildiği, TC basınında paylaşıldığı yönündeki iddialar olduğunu kaydeden Soyalan, kayıtların tamamen PGM yönetimi ve denetiminde olduğunu vurguladı. Soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olmasının işlerini zorlaştırdığını, bu durumun soruşturmanın seyrine gölge düşürdüğünü ifade eden Soyalan, bazı görüntülerin basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını da dile getirdi.

BRTK