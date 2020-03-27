Pilli “Bu salgın başladığı günden beri belli bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz."

Sağlık Bakanlığı, Karpaz veYenierenköy bölgelerinde yapılan testlerin sonucunda 4 pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı…

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada Dipkarpaz ve Yenierenköyde toplam 179 test yapıldığnı, testlerde herhangi bir pozitif sonuca ulaşılmadığını, bölgedeki pozitif vaka sayısının 4’te kaldığını açıkladı.

Pilli, “toplam test sayımız 179, vaka sayısımız 4 , toplam test sayımız 850, toplam vaka 61, dağılım KKTC 29, Alman 2, Türkmen 1, taburcu 29 yani toplamda 61 vaka” dedi.

Bakan Pilli bir soru üzerine yoğun bakımda yatan 3 hastanının durumlarının stabil olduğunu, diğer 29 hastanın ise tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Pilli konuşmasında Lefkoşa Dr Burhan Naltbatoğlu devlet Hastanesi’nin karantina hastanesine dönüştürülme kararını alındığını da belirtti.

Pilli, “Bu salgın başladığı günden beri belli bir plan doğtultusunda hareket ediyoruz. Bugün yaptığımız toplantıda Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin nin karantina hastanesine dönüştürme kararı aldık. . Bu arada alınan kararla Kolan Hastanesi ‘nin merkez hastanesine döüştürülecek ve daha sonra birkaç tane çevrede oaln hastahaneleri de Sağlık Bakanlığınınn kontrolüne alacağız.”dedi.

Bakan Pilli , KKTC’deki tüm devlet hastahanelerinin bir koordinasyon şeklinde çalışmalarını sürdüreceğini de kaydederek, koronavirüsle mücadele kapsamında dün Türkiye’den 140 koli tıbbi ekipmanın ülkemize geldiğini ifade etti.

Kaynak: BRT