Pilli "Huzursuzum korkuyorum"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kaç gündür test yapıyoruz, korona virüs vakası görülmüyor ama bu vaka yok anlamına gelmez” diyerek vatandaşlara ‘tedbirleri elden bırakmayın’ çağrısında bulundu.

Olası bir ikinci dalga konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak, olsa bile hafif geçecek. Bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, daha kötü de geçebilir” dedi.

Herkesin salgının ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını, önlemleri aldığını ancak açılım süreciyle birlikte her şeyin unutulduğunu belirten Pilli, “Bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak… Herkes tedbirleri bıraktı. Özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi süreci, açılımlar, testler, olası ikinci dalga gibi başlıklardaki soruları yanıtladı.

“Ülkede korona virüs bitti diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Pilli, “Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Covid-19 dünyada bitmedikçe bizde de bitmeyecek.” dedi.

“BU ÖZVERİ SÜRMELİ. İNSANLAR BU İŞİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR AMA BİTMEDİ”

Geçen iki aylık sürede herkesin büyük özveri gönderdiğini belirten Pilli, “Bu özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu.

Pilli, “Ben açıkçası Ramazan Bayramı’nda bazı tedbirler alınmasını istiyorum” dedi.



İKİNCİ DALGA…

İkinci dalga konusundaki soruya karşılık Bakan Pilli şunları söyledi:

“Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak olsa bile hafif geçecek ancak bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, gelirse daha kötü de geçebilir. Herkes bunun ne kadar ciddi olduğunu önce farkına vardı, şimdi unuttu. Her şeyi unuttuk. Herkes tedbiri bıraktı”

“İkinci dalga gelirse buna hazır mıyız?” sorusu üzerine Pilli, “Alt yapımızı daha da güçlendirdik. Bu bir gerçek” dedi.