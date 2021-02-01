Pilli: Kapanma süresi uzayacak!
Pilli: Kapanma süresi uzayacak!
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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ programına katılarak, pandemi sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Vakalardaki artışın sürmesi nedeniyle kapanma uygulamasının uzayacağını ifade eden Ali Pilli, “Bu vakalarla yarın açılamayız” dedi.
Pilli, sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini belirtti.
BRTK
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