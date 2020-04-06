Pilli:Öğrenciler yarın sabah otelden ayrılabilecekler
Öğrencilerin testleri negatif!
A+A-
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.
Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceklerini duyurdu.
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.