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Pilli:Öğrenciler yarın sabah otelden ayrılabilecekler

Pilli:Öğrenciler yarın sabah otelden ayrılabilecekler

Öğrencilerin testleri negatif!

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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.

Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceklerini duyurdu. 

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