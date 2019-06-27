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PİSGOT DOĞAYA DÖNDÜ

PİSGOT DOĞAYA DÖNDÜ

Pisgot’u doğaya bırakma etkinliği geniş bir gönüllü katılımıyla gerçekleşti. 

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16 Haziran 2019 günü yeşil deniz kaplumbağası olan Pisgot’u doğaya bırakma etkinliği geniş bir gönüllü katılımıyla gerçekleşti. 

Doğaya bırakma etkinliğinden hemen önce Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat , plajda bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve gönüllülere Pisgot’un bakımı ve Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi. 

Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, 5 Aralık 2018 gününden itibaren Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi’nde bakımı yapılan Pisgot’un, ilk olarak bulunduğu yer olan Bafra sahiline bırakıldığı belirtildi. 

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