PİSGOT DOĞAYA DÖNDÜ

16 Haziran 2019 günü yeşil deniz kaplumbağası olan Pisgot’u doğaya bırakma etkinliği geniş bir gönüllü katılımıyla gerçekleşti.



Doğaya bırakma etkinliğinden hemen önce Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat , plajda bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve gönüllülere Pisgot’un bakımı ve Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi.



Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, 5 Aralık 2018 gününden itibaren Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi’nde bakımı yapılan Pisgot’un, ilk olarak bulunduğu yer olan Bafra sahiline bırakıldığı belirtildi.