POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR!
Gönyeli’de iki kişi kuyumcu Süheyla Argüden’i kaçırıp, başına silah dayayarak ölümle tehdit etti
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Gönyeli’de iki kişi Süheyla Argüden’i kaçırıp, başına silah dayayarak ölümle tehdit etti.
Polis söz konusu şahısları arıyor. Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 20.00’de Lavanta Sokak üzerinde, kimliği meçhul iki erkek şahıs, aracının yanında duran Süheyla Argüden’i zorla aracına bindirip ellerini ve ayaklarını bağlayıp kaçırarak boş bir araziye götürdü.
Etiketler : Gönyeli, Süheyla Argüden, kaçırılma
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