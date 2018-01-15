POLİS DENETLEMİYOR!

Kermiya – Alayköy yolu üzerinde bulunan çember gençlerin uğrak yeri olurken, orada içilen içki şişeleri ise duyarsızca çevreye atılıyor

Kermiya – Alayköy yolu üzerinde bulunan çember gece geç saatlerde araçlarını park ederek müzikler eşliğinde içen gençliğe ev sahipliği yapıyor. Şişelerce alkol alıp sonrada o halde yollara koyulan gençlik hem kendi hayatlarını hem yanlarında yolcu olan kişilerin hayatlarını hem de trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye atıyor. Bu yetmezmiş gibi içtikleri içkilerin şişelerini ise oraya atarak arkalarına bile bakmadan gidiyorlar.

Gençler duyarsız

Ülkemizde gençler tarafından içme yeri olarak kullanılan yerlerden sadece biri Kermiya-Alayköy yolu, bunun gibi birçok örnekler daha var ve her gün gençler o yerlerde duyarsızca sarhoş olana kadar içiyor ve şişeleri kırıp atılı bir şekilde orada bırakıp, çevre kirliliği yaratarak o bölgeden uzaklaşıyor.

Polis kontrol etmeli

Böylesi hassas bir konuda ne denetim var, ne de bu konu ile ilgilenen. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu tarz yerlerin belirlenip her yarım saat veya 1 saat arası polisin devriye atması gerektiğini söyleyerek, konunun çok hassas bir konu olduğunu belirtti.

Polis üzerine düşen görevi yapmıyor

Daha önce de Yeni Bakış olarak gündeme getirdiğimiz bu olaydan sonra Belediye bölgeyi temizlese ve üzerine düşen görevi yapsa da polis henüz üzerine düşen görevi yapmaya başlamamış ki halen aynı sorun devam ediyor.

Yeni Bakış