POLİS EVİNDE BULDU!

Polis bültenine göre; 19.11.2018 tarihinde, 09:10-10:45 saatleri arasında, Gaziveren’de T.S.(E-38)’nin ikametgahında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin soruşturması sürüyor.