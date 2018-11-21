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POLİS EVİNDE BULDU!

POLİS EVİNDE BULDU!

1 tutuklu!

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Polis bültenine göre; 19.11.2018 tarihinde, 09:10-10:45 saatleri arasında, Gaziveren’de T.S.(E-38)’nin ikametgahında yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin soruşturması sürüyor.

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