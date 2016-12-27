POLİS İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Onlar can biz patlıcan mıyız ?

Lapta polisinin vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığı ileri sürüldü.

Lapta polisinin vatandaşlar arasında ayrım yaptığı ileri sürüldü. Yeni Bakış’a arayan bir grup vatandaş, bölge sakinlerinin yıllardan beri araçlarını ya kapılarının önüne veya mahallelerindeki yol kenarına park ettiklerini belirterek, “Son günlerde anlaşılmaz bir şekilde Lapta Polis Karakolunda görevli memurları sokak sokak gezip araçlarımıza ceza kesiyor ancak bir farkla, memur arkadaşlar istediği arabaya ceza yazarken canlarının istemediğini ise görmezden geliyor” dedi.

“Vatandaş arasında ayrım mı yapılıyor ?”

“Bu ayrıcalığın nedenini merak ediyoruz” diye soran vatandaş, ülkenin güvenliği ve asayişini korumakla yükümlü olan polisin vatandaşlar arasında ayrım yapmaması gerektiğini kaydetti.

Yeni Bakış