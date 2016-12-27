GÜMÜŞSOY DAVAYI KAYBETTİ!

Müfettiş Muavini Gümüşsoy davayı kaybetti

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 2013 yılında yaptığı terfilerle ilgili bazı polis mensuplarının YİM’de açtığı davalardan pilot olarak seçilen ve emsal teşkil edeceği için önem arz eden dava sonuçlandı.

Emine UYSAL

Polis Hizmetleri Komisyonu’nun 2013 yılında yaptığı 310 terfiyle ilgili bazı polis mensuplarının Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) açtığı davalardan pilot olarak seçilen dava sonuçlandı.

Yüksek İdare Mahkemesi, Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy’un, 2013 yılında, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘disiplin’, ‘sicil’ ve ‘sözlü yarışma sınavının’, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davadaki tüm taleplerini ret ve iptal etti.

Davacı Mahmut Gümüşsoy, 2 Eylül 2013 tarihli müfettişlik münhali sonuçlarının iptalini de talep etmişti.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Tanju Öncül’ün huzurunda görüşülen davada, Mahmut Gümüşsoy adına avukat Levent Kızılduman, PGM adına KKTC Başsavcılığı’ndan savcı Meryem Beşoğlu ve ilgili şahıslar Sonuç Naneci, Günay Karacamert ve Ahmet Aydoğdu adına avukatlar Fırat Merttürk ve Mustafa Asena hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Tanju Öncül, Mahmut Gümüşsoy’un davadaki tüm taleplerini ret ve iptal ettiğini açıkladı.

KIBRIS’a konuşan avukat Levent Kızılduman ise kararı istinaf edeceklerini açıkladı.

Davalılar, Anayasa’ya aykırılık olmadığını savunmuştu

Davalı Müfettiş Sonuç Naneci'nın avukatı Fırat Merttürk, Müfettiş Ahmet Aydoğdu ile Günay Karacamert'in avukatı Mustafa Asena, davada Anayasa'ya aykırılık olmadığını ve komisyonun, terfi kararlarında hata yapmadığını savunmuştu.

Kızılduman, sınavda hukuka ayrılık olduğunu iddia etmişti

Avukat Levent Kızılduman, karardan önceki duruşmada, yapılan sınavda hukuka aykırılık olduğunu savunmuştu. Kızılduman, “Tüm olgular neticesinde davalının 2 Eylül 2013’te başarı listesini oluşturan karar ve işlemi açıkça hukuka aykırıdır. İdari karar hatalı olduğundan iptal edilmeli. Takdir mahkemenindir” demişti.

Savcı Meryem Beşoğlu ise sınavın yasal mevzuata uygun olduğunu savunmuş, “Davalıların işlem ve eylemleri yasaya uygundur” ifadesini kullanmıştı.

Kıbrıs Gazetesi