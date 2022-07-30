Polis, Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

Polis, Lefkoşa bölgesinde 20.30-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında ayrıca, 756 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 253 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 24 adet araç ise trafikten men edildi.